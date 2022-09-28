В Могилеве и Витебске отопление в домах появится с 29 сентября

В Могилеве и Витебске отопление в домах появится с завтрашнего дня, в том числе в общежитиях и гостиницах. В течение десяти суток будет проводиться проверка работы оборудования и первичная регулировка, а также проверяться прогрев стояков и приборов отопления, ликвидация воздушных пробок из системы отопления. В этот период режим работы сантехников будет продлен до 22 часов, трудится они будут и в выходные.