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В Могилеве и Витебске отопление в домах появится с 29 сентября
В Могилеве и Витебске отопление в домах появится с завтрашнего дня, в том числе в общежитиях и гостиницах. В течение десяти суток будет проводиться проверка работы оборудования и первичная регулировка, а также проверяться прогрев стояков и приборов отопления, ликвидация воздушных пробок из системы отопления. В этот период режим работы сантехников будет продлен до 22 часов, трудится они будут и в выходные.
Первыми к отоплению подключили соцобъекты. "Теплый сезон" начался в школах, детских садах и учреждениях здравоохранения. После жилфонда - на очереди административные здания.
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