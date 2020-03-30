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В Могилеве используют "фильтр здоровья"
О профилактике вирусов и инфекций в детских садах знают даже в младшей группе. Дети не пугаются работников в медицинских масках и докторов с термометром. Измерять температуру даже интересно. А взрослые называют это "медицинским фильтром".
Для родителей доступна вся информация по профилактике вирусов. В группе есть антисептики и специальные салфетки, можно с улицы протереть руки. И, кстати, за мытьем рук - первоочередной контроль. Одна из главных и эффективных мер.
В Могилевском электротехническом колледже шумно. По словам руководства, отсутствовуют на занятиях меньше 10% человек, поэтому учеба продолжается. Правда, процесс организуют с новыми условиями. А в студенческое общежитие не впускают посторонних.
И после каждого занятия классы обязательно проветриваются: выходи - и устраиваем сквозняк. Такого способа необходимо придерживаться и дома, и на работе каждый час. Тогда в помещении воздух меняется, что не позволяет вирусам размножаться.
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