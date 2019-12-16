В Могилеве на главной елке зажгли огни

Могилев присоединился к эстафете новогодних мероприятий. Дед Мороз в этом году на праздник по случаю зажжения огней на главной елке области спустился к тысяче ребятишек как альпинист. Большой флешмоб помощников самого ожидаемого в эти дни сказочного героя и концерт стали подарком всем жителям города.



Несколько тысяч мероприятий ожидает жителей региона в эти предновогодние дни. Уже сегодня состоится большой бал с участием одаренных детей во Дворце культуры области.



