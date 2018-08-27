3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Могилеве началось рассмотрение дела о гибели 2-х детей под рухнувшей плитой в недостроенном здании
В суде Ленинского района Могилева сегодня началось рассмотрение дела о гибели 2 детей под рухнувшей плитой в недостроенном здании. На скамье подсудимых начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома. Его обвиняют в служебной халатности. По мнению прокурора, Александр Терешков установил факт самовольного строительства жилого дома, но проигнорировал требования законодательства и не принял необходимые меры для сноса недостроя. Сам подсудимый не признает себя виновным.
Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года. На школьников, которые решили поиграть в заброшенном жилище и пробирались через оконный проем, обрушилась плита потолочного перекрытия. 10-летний ребенок погиб на месте, второй спустя полторы недели скончался в больнице.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов