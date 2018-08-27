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В Могилеве началось рассмотрение дела о гибели 2-х детей под рухнувшей плитой в недостроенном здании

В суде Ленинского района Могилева сегодня началось рассмотрение дела о гибели 2 детей под рухнувшей плитой в недостроенном здании. На скамье подсудимых начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома. Его обвиняют в служебной халатности. По мнению прокурора, Александр Терешков установил факт самовольного строительства жилого дома, но проигнорировал требования законодательства и не принял необходимые меры для сноса недостроя. Сам подсудимый не признает себя виновным.

Напомним, трагедия произошла в ноябре прошлого года. На школьников, которые решили поиграть в заброшенном жилище и пробирались через оконный проем, обрушилась плита потолочного перекрытия. 10-летний ребенок погиб на месте, второй спустя полторы недели скончался в больнице.

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