В Могилеве началось рассмотрение дела о гибели 2-х детей под рухнувшей плитой в недостроенном здании

В суде Ленинского района Могилева сегодня началось рассмотрение дела о гибели 2 детей под рухнувшей плитой в недостроенном здании. На скамье подсудимых начальник управления архитектуры и градостроительства Могилевского горисполкома. Его обвиняют в служебной халатности. По мнению прокурора, Александр Терешков установил факт самовольного строительства жилого дома, но проигнорировал требования законодательства и не принял необходимые меры для сноса недостроя. Сам подсудимый не признает себя виновным.