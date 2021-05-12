В Могилеве начался судебный процесс над экстремистской группой по организации "беломайдана" и подготовке госпереворота в Беларуси

Сегодня в Могилеве в закрытом режиме начался процесс над самой активной экстремистской группой по организации "беломайдана" и подготовке госпереворота в Беларуси. Именно они еще до начала избирательной кампании активно призывали выходить на протесты, забастовки, за организацию экономического байкота. Фигурантам инкриминируют различные части статьи 293 Уголовного кодекса - это "Массовые беспорядки".

Несколько строк из материалов следствия, кратко, но по факту. Павел Северинец, Евгений Афнагель и другие персонажи, уже показавшие себя в финансируемых из-за рубежа незаконных объединениях "Молодой фронт", "Белорусская христианская демократия", "Европейская Беларусь", "Зубр" проявили активность в интернете с октября 2019 года.

Впервые группировка попробовала силы время антироссийских акций. Это была тренировка к "беломайдану". Все мы помним организованные беспорядки в Минске на Октябрьской в 2006 году и на Независимости в 2010-м. Именно к такой "плошчы" готовились и теперь. Однако Северинец надежд не оправдал. Тогда ему и Афнагелю решили отдать улицу.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/5e9/5e9658ae5b1f23343579b93025748ef0.jpg

На роль же псевдолидера, как мы помним, вывели Тихановского, а потом его супругу.

Афнагель, выполняя свою роль, собирает команду. Ставка - на выходцев из "Молодого фронта", "Зубра", "Европейской Беларуси" Войнича, Юхневича, Винярского, Счастную, начинающего блогера Козлова и других. Они должны были искать и обрабатывать аудиторию, вербовать соучастников и вовлекать их в преступления. В планах созданной структуры - подготовка и совершение преступлений до выборов и после них.

С задержанием основных фигур - Северинца, Тихановского и Статкевича - созданные группировки, к примеру, связка Афнагель - Войнич - Винярский - Юхневич - Счастная, начинают работать автономно. С четким планированием, управлением, конспирацией. Для привлечения новых соучастников создаются и раскручиваются телеграм-каналы. Одинаковые сообщения, призывы, анонсы акций.

В январе 2021 года был задержан и изолирован от общества последний участник группы Винярский.





news.by https://tvr.by/upload/medialibrary/417/417b8b997386be1566eda2b7167fc540.jpg

Дело в отношении указанных лиц было передано прокурору для направления в суд.

Как отметил в интервью "СБ. Беларусь сегодня" представитель СК Александр Агафонов, управление всей названной выше преступной системой распространения информации сводилось к зарубежным офисам, передающим установки различными способами, в том числе с помощью экстремистских телеграм-каналов, через которые и шло управление белорусскими протестными событиями.