В Могилеве накануне 8 Марта чествовали самых успешных представительниц прекрасного пола

Уже завтра один из самых ярких праздников в году - 8 Марта. К торжествам, посвященным женскому дню, присоединились областные центры. В Могилеве накануне чествовали самых успешных представительниц прекрасного пола, а также тех, кто внес неоценимый вклад в развитие города. Отмечен и материнский вклад - вместе с поздравлениями и букетами вручены пять орденов матерям, воспитавшим пятерых детей. В их адрес прозвучали особые слова благодарности от имени городского исполнительного комитета. В свою очередь гости торжества раскрыли секрет женского счастья.



Программа празднования обширна. Уже сегодня пройдет прием женщин в Могилевском облисполкоме. А 8 марта в Могилеве развернется большая весенняя ярмарка.