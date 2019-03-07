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В Могилеве накануне 8 Марта чествовали самых успешных представительниц прекрасного пола
Уже завтра один из самых ярких праздников в году - 8 Марта. К торжествам, посвященным женскому дню, присоединились областные центры. В Могилеве накануне чествовали самых успешных представительниц прекрасного пола, а также тех, кто внес неоценимый вклад в развитие города. Отмечен и материнский вклад - вместе с поздравлениями и букетами вручены пять орденов матерям, воспитавшим пятерых детей. В их адрес прозвучали особые слова благодарности от имени городского исполнительного комитета. В свою очередь гости торжества раскрыли секрет женского счастья.
Программа празднования обширна. Уже сегодня пройдет прием женщин в Могилевском облисполкоме. А 8 марта в Могилеве развернется большая весенняя ярмарка.
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