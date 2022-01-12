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В Могилеве открыли новый детский сад на 200 мест

Самая добрая и волшебная акция "Наши дети" продолжает путешествие по Беларуси. Марафон добра заглянул и в Могилев. В качестве подарка - новый детский сад для двухсот маленьких жителей микрорайона Спутник. Соцобъект особенный. Он одноэтажный и собран из экологически чистых материалов, в том числе из дерева. Десять игровых групп, словно трансформеры, превращаются в спальные комнаты. Есть современная кухня, спортивный зал и даже бассейн.

Конечно, для нас это большой подарок. Здесь не хватало детского сада, так как много детей, молодежи. Замечательный детский сад. Все новое, много игрушек, пособий. Спасибо всем большое за такой подарок.
Наталья Самусева, жительница г. Могилева
Инвестиции в наших детей - это, конечно же, инвестиции в наше будущее, будущее нашей страны. Буквально через несколько дней будет торжественное открытие детского сада на 240 мест в городе Бобруйске.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома

Для гостей воспитанники детского сада тоже подготовили подарок - праздничный концерт.

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