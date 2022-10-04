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В Могилеве после лобового удара загорелось такси - в салоне находилась женщина с младенцем

В Могилеве после лобового удара загорелось такси - в салоне находилась женщина с младенцем

Авария в областном центре произошла сегодня утром. 30-летний водитель автомобиля Volkswagen, поворачивая налево на перекрестке улиц Ленинской и Тимирязевской, не уступил дорогу 47-летнему водителю автомобиля Peugeot, который ехал навстречу. От ударатакси загорелось, сообщаетУВД Могилевского облисполкома.

Скораяпомощь доставила в больницу 46-летнюю пассажирку автомобиля Peugeot и 28-летнюю пассажирку автомобиля такси. Также с молодой мамой находился младенец. Ребенок не пострадал.

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