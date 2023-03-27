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В Могилеве после реконструкции открыли один из старейших главпочтамтов страны
Один из старейших главпочтамтов страны в Могилеве получил второе дыхание. Здание торжественно открыто после реконструкции: новая планировка, появился уголок ожидания для клиентов, работает электронная очередь. Есть даже место для встреч филателистов и посткроссеров, а также детская зона.
Это первый главпочтамт в старой Беларуси, который был открыт в 1772 году. Все работы были проведены в четыре этапа, и мероприятия выполнены в срок. За день мы где-то обслуживаем порядка тысячи человек.
На главпочтамте организовано три зала. Это операционный, центральный, организована бизнес-почта, и в первом подъезде - посылочная зона. Разграничены потоки клиентов - это удобно, комфортно.
Реставраторы сохранили исторические барельефы центрального зала. А в обновленной части появились гравюры с изображением старого Могилева. Установили и арт-объект: скамейки с уличными часами.
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