В Могилеве после реконструкции открыли один из старейших главпочтамтов страны

Это первый главпочтамт в старой Беларуси, который был открыт в 1772 году. Все работы были проведены в четыре этапа, и мероприятия выполнены в срок. За день мы где-то обслуживаем порядка тысячи человек.

Александр Бручиков, директор Могилевского филиала РУП "Белпочта"