В Могилеве пресечен международный канал поставки наркотиков

В Могилеве пресечен канал поставки психотропов в Беларусь, задержан наркокурьер с крупной партией мефедрона.

Спецоперацию провели сотрудники могилевского наркоконтроля при силовой поддержке ОМОНа. При этом реализация была проведена в Витебской области. 43-летнего дилера задержали при въезде в Беларусь. В салоне его автомобиля обнаружили около 3 кг особо опасного психотропного вещества.

"Установлено, что на протяжении нескольких месяцев мужчина работал международным курьером наркомаркета и доставлял наркотики в нашу страну из России. Психотропные вещества передавались более мелким сбытчикам для дальнейшего распространения", - рассказал замначальника УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома Александр Курпаченко.