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В Могилеве проходит Форум медийного сообщества Беларуси
Свыше тысячи участников, в том числе журналисты, блогеры, руководители СМИ Беларуси, а еще выставка печатных изданий - Могилев 28 мая принимает Форум медийного сообщества Беларуси. Его главная тема - "Роль журналиста в условиях цифровой трансформации общества". Мероприятие затронет важные аспекты, в том числе выстраивания и защиты медийного пространства Беларуси.
Наше главное оружие - нести правду людям. На этом форуме мы как раз и будем обсуждать методы донесения нужной информации до народа и также вопросы консолидации, потому что мы делаем общее дело для того, чтобы наша страна развивалась, двигалась вперед.
"В то время, когда идет информационная война, мы должны быть самыми быстрыми, актуальными, рассказывать, как много делается в нашей стране для того, чтобы жизнь наших граждан была хорошо устроена", - сказала главный редактор газеты "Вестник Могилева" Ирина Чульцова.
"В целом сейчас журналистское сообщество очень дружное в Беларуси. И это не удивительно, потому что задача у нас одна - работать на благо государства. Синоним журналистики - правда. Мы должны рассказывать, доносить, чтобы люди понимали, анализировали", - отметила директор телерадиокомпании "Могилев" Татьяна Ларина.
Украсят медийный форум еще и фанфары в честь победителей XX Национального конкурса "Золотая Литера". Заветную статуэтку получат обладатели самого талантливого и "острого" пера.
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