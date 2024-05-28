В Могилеве проходит Форум медийного сообщества Беларуси

Наше главное оружие - нести правду людям. На этом форуме мы как раз и будем обсуждать методы донесения нужной информации до народа и также вопросы консолидации, потому что мы делаем общее дело для того, чтобы наша страна развивалась, двигалась вперед.

Александр Булай, главный редактор газеты "Могилевские ведомости"