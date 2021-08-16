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В Могилеве проходит полная реконструкции поликлиники № 5 - прием пациентов не остановлен
Приоритет - развитию региональной медицины. Это и повышение уровня образования будущих медиков, и обновление материально-технической базы. Сразу несколько проектов уже в стадии реализации. Один из них - поликлиника № 5 в Могилеве. Проходит полная ее реконструкция - утепление фасадов, ремонт кабинетов. При этом прием пациентов не остановлен. Пополнит городские поликлиники и современное оборудование.
Предстоит еще один масштабный проект - реконструкция здания бывшей 3-й поликлиники Могилева. Здесь разместится детская поликлиника № 1.
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