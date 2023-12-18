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В Могилеве прошел новогодний кадетский бал
Кадетский бал открыл марафон благотворительных мероприятий республиканской акции "Наши дети" в Могилевской области.
По традиции в золотом зале Дворца гражданских обрядов он собрал меценатов, а также представителей силовых ведомств, городского и областного исполнительных комитетов, Министерства спорта и туризма.
"Помимо физических и строевых подготовок, обычных уроков, которые у нас есть в кадетском училище, добавились и танцы. Благодаря моей партнерше, мы сегодня очень хорошо выступили. Я думаю, этот день запомнится на всю жизнь", - сказал вице-сержант Могилевского областного кадетского училища имени Героя Советского Союза Евгения Николаенко Иван Шейко.
Мы сегодня приехали не только с подарками в виде спортивного инвентаря, оборудования, но и, конечно, мы привезли частичку тепла. Каждый ребенок загадает какое-то желание. Я уверен, что мы будем тоже способствовать тому, чтобы эти желания сбывались.
В ответ для гостей концертные номера подготовил и кадетский вокально-инструментальный ансамбль.
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