В Могилеве прошел новогодний кадетский бал

Мы сегодня приехали не только с подарками в виде спортивного инвентаря, оборудования, но и, конечно, мы привезли частичку тепла. Каждый ребенок загадает какое-то желание. Я уверен, что мы будем тоже способствовать тому, чтобы эти желания сбывались.

Олег Андрейчик, замминистра спорта и туризма Беларуси