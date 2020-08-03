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В Могилеве прошел первый экофест

Экологичный образ жизни - тренд нашего времени. И первый могилевский Экофест рассказал об этом интересно. Например, можно было посетить мастер-класс и самостоятельно сделать из обычного шнура шопер или модную сумку для посещения магазина и отказаться от пластика.

Обмен книгами и растениями - это тоже про экологию и бережливый образ жизни. На самом деле даже соломенные шляпы имеют отношение к экологии.

Но прежде всего, каждый цивилизованный человек должен уметь разделять отходы. Потому что бумаге, стеклу и пластику можно дать вторую жизнь, а не оставлять их в виде гор мусора потомкам.

Даже чипсы могут быть натуральными и экологичными. Естественная сладость без сахара, пророщенное зерно, полезный чай.

На Экофесте также пропагандировали природное земледелие - как вырастить фрукты и овощи на дачных и приусадебных участках без химии.

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