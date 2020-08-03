В Могилеве прошел первый экофест

Экологичный образ жизни - тренд нашего времени. И первый могилевский Экофест рассказал об этом интересно. Например, можно было посетить мастер-класс и самостоятельно сделать из обычного шнура шопер или модную сумку для посещения магазина и отказаться от пластика.



Обмен книгами и растениями - это тоже про экологию и бережливый образ жизни. На самом деле даже соломенные шляпы имеют отношение к экологии.



Но прежде всего, каждый цивилизованный человек должен уметь разделять отходы. Потому что бумаге, стеклу и пластику можно дать вторую жизнь, а не оставлять их в виде гор мусора потомкам.



Даже чипсы могут быть натуральными и экологичными. Естественная сладость без сахара, пророщенное зерно, полезный чай.



На Экофесте также пропагандировали природное земледелие - как вырастить фрукты и овощи на дачных и приусадебных участках без химии.



