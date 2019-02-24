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В Могилеве прошла спартакиада среди воспитанников кадетских училищ и суворовцев
В Могилеве прошла спартакиада среди воспитанников кадетских училищ, специализированных лицеев и суворовцев. Победители получили ценные подарки и кубки. На протяжении трех дней 11 команд из разных городов страны, а это свыше 200 участников, соревновались в троеборье, мини-футболе, стрельбе из пневматической винтовки и лыжных гонках. Безоговорочным победителем, причем уже в третий раз, признана команда Минского суворовского военного училища. Им вручена главная награда, а также сертификат на приобретение тренажера. Вторыми стали кадеты из Могилева, третьими - из Витебска.
Награды спартакиады также вручили победителям в личных зачетах.
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