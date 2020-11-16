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В Могилеве прошла "Техноелка"
Техноелка - так называется конкурс предновогоднего креатива. В Могилеве он - добрая традиция. В этом году больше трех десятков технических идей воплощены в елках.
Трудно представить, что эту шкатулку с секретом сделала ученица 1 класса Дарья Шибеко. И корпус напечатала на 3D-принтере, и продумала механику. Развела электрику.
А рядом - соседки-конкурентки. Одна вращается, вторая поет, а третья не просто сияет, а демонстрирует оптическую иллюзию.
"Техноелка-2020" впервые прошла без ее главных участников - детей. Формат конкурса скорректировал COVID. Но это не помешало юным новаторам воплотить свои идеи в жизнь. Даже из микроволновки сделали "новогодний гороскоп". Эта идея учеников 39-й школы. Печь разобрали, а вращающийся механизм подключили к электричеству - подставка готова. На уроке труда создали зверушек, украшения и свет – подсвечник готов. Из многообразия работ выбрать лучшую - сложно.
Практически все работы в 10-ти номинациях получили награды. Лучшие елки представят на областном этапе конкурса.
И хоть до него еще полтора месяца, у могилевских школьников украшения уже готовы.
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