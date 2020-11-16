В Могилеве прошла "Техноелка"

Техноелка - так называется конкурс предновогоднего креатива. В Могилеве он - добрая традиция. В этом году больше трех десятков технических идей воплощены в елках.

Трудно представить, что эту шкатулку с секретом сделала ученица 1 класса Дарья Шибеко. И корпус напечатала на 3D-принтере, и продумала механику. Развела электрику.

А рядом - соседки-конкурентки. Одна вращается, вторая поет, а третья не просто сияет, а демонстрирует оптическую иллюзию.

"Техноелка-2020" впервые прошла без ее главных участников - детей. Формат конкурса скорректировал COVID. Но это не помешало юным новаторам воплотить свои идеи в жизнь. Даже из микроволновки сделали "новогодний гороскоп". Эта идея учеников 39-й школы. Печь разобрали, а вращающийся механизм подключили к электричеству - подставка готова. На уроке труда создали зверушек, украшения и свет – подсвечник готов. Из многообразия работ выбрать лучшую - сложно.

Практически все работы в 10-ти номинациях получили награды. Лучшие елки представят на областном этапе конкурса.