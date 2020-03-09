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В Могилеве провели спортивный праздник для людей 60+
Быть активным и здоровым в любом возрасте. Таков жизненный девиз посетителей Могилевского центра социального обслуживания населения. Только в Октябрьском районе более 170 пенсионеров посещают кружки, клубы и секции центра. А еще с удовольствием демонстрируют свои спортивные способности.
Который год центр социального обслуживания населения Октябрьского района Могилева устраивает для активных пенсионеров городской спортивный праздник.
Две команды от каждого района Могилева соревновались в скорости, силе и ловкости. Кольцеброс, блиномет, дартс, хоккей с мячом. Честно, по-дружески поддерживая друг друга, участники прошли одну за одной около десяти эстафет. Бодрости духа этих людей можно только позавидовать, говорит руководитель центра соцобслуживания Октябрьского района.
Борьба выдалась напряженной и непредсказуемой, но позитивной и честной. С небольшим отрывом победила команда Октябрьского района, но сладкие призы, подарки и хорошее настроение получили все без исключения.
Участники праздника говорят: 60+ - это не ограничение. Если есть желание, то в любом возрасте можно получать положительные эмоции, а не скучать дома на диване.
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