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В Могилеве проходит встреча руководителей архивных служб Беларуси и России, ее цель - выработать общие направления в работе
В Могилеве - встреча руководителей архивных служб Беларуси и России. Выработать общие направления в работе - главная цель обсуждений. В программе - заседание коллегий департамента по архивам и делопроизводству Минюста Беларуси и Федерального архивного агентства России. По мнению участников форума, роль архивов сегодня сложно переоценить. Эта служба остается чуть ли не единственной хранительницей исторической правды.
Подписание Рижского договора, предпосылки начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Что касается недопущения героизации фашизма, домыслов по поводу тех или иных событий может быть много, но то, что зафиксировано в документах, это, как говорится, "не вырубишь топором".
Пакт Молотова - Риббентропа и 17 сентября 1939 года - для белорусских друзей это не рядовая дата. Мы все это тоже знаем. Уникальные документы публикуем, которые раньше никогда не публиковались.
В программе форума совместная историко-документальная выставка на тему Великой Отечественной войны "Партизаны Беларуси", а также презентация сборников "Без срока давности".
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