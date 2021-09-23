В Могилеве проходит встреча руководителей архивных служб Беларуси и России, ее цель - выработать общие направления в работе

Подписание Рижского договора, предпосылки начала Второй мировой войны, Великой Отечественной войны. Что касается недопущения героизации фашизма, домыслов по поводу тех или иных событий может быть много, но то, что зафиксировано в документах, это, как говорится, "не вырубишь топором".

Виктор Кураш, директор департамента по архивам и делопроизводству Министерства юстиции Беларуси