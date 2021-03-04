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В Могилеве состоится автопробег "Спасибо силовикам!"

С утра участников ждут на парковке по улице Гагарина. Во время маршрута планируется возложение цветов к памятнику батальону милиции капитана Владимирова, а также посещение Могилевского института МВД.

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