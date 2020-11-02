В Могилеве сотрудники ОМОН предотвратили попытку суицида

Тем временем правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах поступка 26-летнего жителя Могилева. Напомним, накануне сотрудники ОМОН сняли с моста пьяного парня с БЧБ-флагом. Он угрожал прыгнуть в Днепр. Сам молодой человек свое поведение никак не пояснил, сказав лишь, что таким образом пытался привлечь внимание прохожих и проезжавших мимо водителей. Милиционерам удалось предотвратить попытку суицида. Как выяснилось позже, ранее фигурант уже неоднократно привлекался к административной ответственности за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения и участие в несанкционированных массовых мероприятиях.