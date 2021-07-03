3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Могилеве старт праздничному марафону дан у мемориала "Буйничское поле"
Атмосфера торжественности в День Республики царит и в Могилеве. Старт праздничному марафону дан у мемориала "Буйничское поле". Тысячи горожан и гостей областного центра пришли сегодня поклониться подвигу освободителей в годы войны.
Святое для каждого белоруса место - здесь в июле 1941 года развернулось ожесточенное сражение. Второе по масштабам после Брестской крепости. Немецкая армия бросила в направлении Могилева танковую дивизию, пехоту, авиацию. До 22 июля советские войска удерживали позиции ценой жизни.
Героизм наших предков, тех людей, которые защищали наше сегодня и наше завтра, невозможно ни с чем сравнить. И поэтому очень важно отдать им дань памяти.
Мы радуемся за своих детей, что они могут видеть светлое небо. Хочется пожелать единства. Мы за Беларусь.
Пришли сюда со своими детьми, родителями. Это семейный светлый праздник.
Белорусам хочется пожелать здоровья и той свободы, которую мы имеем: свободы выбора, независимости. Мы все ходим с гордо поднятой головой, и, конечно, всех с праздником.
Колоритным акцентом празднований в Буйничах стала реконструкция событий июля 1941 под Могилевом с участием военной техники и авиации.
Читайте также
А. Лукашенко: Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит
Сохранить и приумножить то, что создавали вместе - послание ветеранов Великой Отечественной войны
С Днем Независимости соотечественников поздравил Президент Беларуси
>
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: Мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов