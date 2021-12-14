В Могилеве торжественно открыт девятый дом семейного типа

Социальная политика является брендом нашего государства, визитной карточкой. По поддержанию и многодетных семей, и детей, которые попали в сложные жизненные ситуации и условия. Конечно, мы будем продолжать эту работу.

Максим Гурин, председатель Могилевского городского Совета депутатов