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В Могилеве торжественно открыт девятый дом семейного типа

В Могилеве торжественно открыт дом семейного типа - он стал уже девятым в городе. Подарки принимали Галина Литвинова и Святослав Кривоносов. Здесь воспитываются пятеро детей, оставшихся без попечения родителей. В подарок вручены денежные сертификаты, бытовая техника и сладости.


Социальная политика является брендом нашего государства, визитной карточкой. По поддержанию и многодетных семей, и детей, которые попали в сложные жизненные ситуации и условия. Конечно, мы будем продолжать эту работу.
Максим Гурин, председатель Могилевского городского Совета депутатов


Дом семейного типа стал 53-м в Могилевской области, всего в них воспитываются свыше 400 ребят.
До конца года еще один дом будет открыт в Славгороде.

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