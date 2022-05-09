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В Могилеве тысячи горожан приняли участие в шествии-параде, многие несли портреты своих героев

В Могилеве тысячи горожан и гостей областного центра приняли участие в шествии-параде. Торжественным маршем прошли воинские части Могилевского гарнизона, в том числе ветераны Великой Отечественной, представители всех общественных объединений, предприятий, организаций.

Многие несли портреты своих героев - дедов и прадедов. Сегодня их потомки-патриоты также присоединились к республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого".

Священный праздник, потому что он достался нам тяжелой-тяжелой победой. Столько погибло товарищей! Мы живем под чистым, светлым небом. И поздравляю всех с Днем Победы.
Алексей Пустынцев, ветеран Великой Отечественной войны

Парад в Могилеве продолжился праздничным концертом "Вечная слава героям!" на площади Славы. Развернут и музей под открытым небом.

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