ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

В Могилеве участниками новогодних перформансов стали тысячи жителей города

Гуляния продолжались до 5 утра. Танцевальные программы, театрализованные представления развернулись не только на главных площадях областного центра, но и во всех районах.

Новогодний марафон продолжается: сегодня могилевчан ждет сказочно-игровое представление на площади Звезд и вечерняя дискотека.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все