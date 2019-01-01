В Могилеве участниками новогодних перформансов стали тысячи жителей города

Гуляния продолжались до 5 утра. Танцевальные программы, театрализованные представления развернулись не только на главных площадях областного центра, но и во всех районах.



Новогодний марафон продолжается: сегодня могилевчан ждет сказочно-игровое представление на площади Звезд и вечерняя дискотека.