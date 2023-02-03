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Более 50 новых авто получили медучреждения Могилевской области

Ключи от новых автомобилей торжественно вручили сегодня в Могилеве учреждениям здравоохранения региона. Медицинский автопарк пополнили более 50 единиц современной техники. Благодаря областному финансированию в регионы уехали 38 легковых автомобилей медпомощи, 5 машин скорой медпомощи (из них 2 реанимобиля) и 1 передвижной медицинский комплекс. Около 20 единиц техники переданы областному центру и будут работать в учреждениях городского и областного уровней.


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Это результат нашей работы, работы экономики нашего региона. И результат отношения государства, которое оно оказывает системе здравоохранения и образования. У нас социально ориентированное государство. И мы вкладываем деньги в то, что нужно, в самое главное - в наших людей.
Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома
В учреждениях здравоохранения Могилевской области находится более 600 машин, которые осуществляют медицинскую и скорую медицинскую помощь. Практически 10 % автопарка обновлено. Обычно раньше мы обновляли до 18 автомобилей. Сегодняшние 54 автомобиля - огромнейшее подспорье для нашей работы.
Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома
Для врачей-педиатров сегодня большой праздник. Мы получили 2 реанимобиля. Эти машины позволят нам заменить уже существующие. На сегодня это крайне необходимо, важно и своевременно, потому что старая техника имеет по 700-800 тыс. км пробега. При оказании медицинской помощи находящимся в критическом состоянии детям в первую очередь необходима исправная медицинская техника. И речь здесь не только об искусственной вентиляции легких, но и о надежных колесах, которые гарантированно и без поломок доставят маленького пациента из одного пункта в другой.
Игорь Каско, главврач Могилевской областной детской больницы

Первый в регионе передвижной медицинский комплекс направится в Быховский район. Амбулатория на колесах будет обслуживать сразу несколько малых населенных пунктов.

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