Более 50 новых авто получили медучреждения Могилевской области

Для врачей-педиатров сегодня большой праздник. Мы получили 2 реанимобиля. Эти машины позволят нам заменить уже существующие. На сегодня это крайне необходимо, важно и своевременно, потому что старая техника имеет по 700-800 тыс. км пробега. При оказании медицинской помощи находящимся в критическом состоянии детям в первую очередь необходима исправная медицинская техника. И речь здесь не только об искусственной вентиляции легких, но и о надежных колесах, которые гарантированно и без поломок доставят маленького пациента из одного пункта в другой.

Игорь Каско, главврач Могилевской областной детской больницы