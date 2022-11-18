В Могилеве во время тест-драйва мужчина угнал и продал автомобиль

В Могилеве покупатель во время тест-драйва угнал и продал чужой автомобиль. Об этом сообщает БелТА со ссылкой наУВД Могилевского облисполкома.

С заявлением в милицию обратился могилевчанин, который был обманут во время сделки по продаже авто. Сыщики выяснили, что доверчивостью заявителя воспользовался 50-летний нигде не работающий житель Витебской области. Он откликнулся на объявление о продаже автомобиля стоимостью $3,25 тыс., выразил готовность приобрести машину, но сначала захотел прокатиться на автомобиле, чтобы оценить его состояние.

Могилевчанин согласился, после чего покупатель уехал и перестал выходить на связь. Оказалось, что на следующий день злоумышленник продал автомобиль третьему лицу, а деньги потратил на личные нужды. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело.