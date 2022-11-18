3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Могилеве во время тест-драйва мужчина угнал и продал автомобиль
В Могилеве покупатель во время тест-драйва угнал и продал чужой автомобиль. Об этом сообщает БелТА со ссылкой наУВД Могилевского облисполкома.
С заявлением в милицию обратился могилевчанин, который был обманут во время сделки по продаже авто. Сыщики выяснили, что доверчивостью заявителя воспользовался 50-летний нигде не работающий житель Витебской области. Он откликнулся на объявление о продаже автомобиля стоимостью $3,25 тыс., выразил готовность приобрести машину, но сначала захотел прокатиться на автомобиле, чтобы оценить его состояние.
Могилевчанин согласился, после чего покупатель уехал и перестал выходить на связь. Оказалось, что на следующий день злоумышленник продал автомобиль третьему лицу, а деньги потратил на личные нужды. В отношении фигуранта следователями возбуждено уголовное дело.
Фото:pixabay.com
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Гусейнов: Минская конференция по евразийской безопасности - важная платформа для обсуждений
Эффектный ролик о дрифте и художественный фильм о любви снимают в разных городах Беларуси
Ивана Жигон: "Лістапад" - это БРИКС в сфере киноискусства
Дополнительная "Ласточка" отправилась по линии Минск - Москва, в планах - чартерный электропоезд
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов