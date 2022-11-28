В Могилеве возводят ряд многофункциональных медицинских центров - когда они примут пациентов?

Здоровье каждого белоруса - один из главных приоритетов нашего государства, как и развитие медицины. Причем внимание уделяется на равных как столице, так и областям. Качество повышает шаговая доступность, строительство специализированных центров и современные технологии. О новых проектах в Могилеве - рубрика "Панорамы" "Нужное людям".

Инженер-радиолог Павел Розенков говорит о специфике работы линейных ускорителей. Это основные элементы для радиотерапии и хирургии:

Это оборудование служит для того, чтобы разогнать электроны, с помощью которых мы уже проводим само лечение.

Ускорители стали настоящим прорывом в работе Могилевского областного онкологического диспансера, вместе с хирургическим центром, обновлением лаборатории. Ведь позволяет с большой мощностью, а главное - точностью, воздействовать на опухоли. Но двух аппаратов оказалось мало. Инициативу врачей поддержал глава государства. Уже до конца года здесь планируют приступить к монтажу нового оборудования.

60-70 % пациентов ежегодно проходят именно лучевое лечение. А эти аппараты позволят нам более высокотехнологичные методики - 4-D с учетом дыхания, улучшить качество лечения пациентов. Такое оборудование есть на данный момент в РНПЦ онкологии, а, имея такое оборудование, у нас в области, мы сможем обеспечить не только жителей Могилевской области, даже других регионов. Елена Бодрилова, завотделением Могилевского областного онкологического диспансера

Под ускорители построили специальное здание. Оно станет центром концентрации специалистов и оборудования. УЗИ, операционные, кабинеты лучевой терапии. Скоро здесь начнут принимать пациентов.

За мной находится вход в каньон. Каньон - это специальное помещение для установки линейного ускорителя, который имеет высокую защищенность от лучевого излечения. Планируется установить три линейных ускорителя. Мы получим возможность ликвидировать лист ожидания. Сергей Батовский, главврач Могилевского областного онкологического диспансера

Буквально в нескольких шагах возводится и новый корпус Могилевской больницы №1, больше похожий на лайнер. Тоже прорыв, но уже в лечении инфекционных заболеваний. Рассчитан на почти 200 коек. Все, чтобы исключить контакты между пациентами и медперсоналом. Установят высокого уровня диагностическое оборудование.





Пациент с инфекционной патологией и в сочетании с любой другой патологией будет получать медицинскую помощь в полном объеме в своем корпусе. Он будет оборудован не только современными инфекционными боксами, но и перевязочными, процедурными, помещениями для оказания реанимационного пособия. В этом корпусе можно будет оперировать. Александр Басенко, главврач Могилевской больницы №1

Завершаются отделочные работы, установка идет чистового оборудования, наладка систем пожарной сигнализации, вентиляции, сантехнического оборудования. Происходит мебелирование самих палат, помещений, кабинетов, установка медицинских препаратов. Привезен уже комплекс КТ (компьютерный томограф). На следующей неделе специалисты будут монтировать. Также на следующей неделе ожидаем комплекс МРТ и рентген-аппарат. Дмитрий Борисенко, первый заместитель гендиректора стройтреста № 12

В новый корпус переедет инфекционная больница, медперсонал, а значит, с кадрами не возникнет проблем. Строители стараются сдать объект поскорее. На завершающей стадии и обновление Могилевской БСМП. Она обслуживает пациентов всего региона. Современные МРТ-центр, родильное отделение, тысячи спасенных жизней, в том числе благодаря внедрению в работу ангиографа. Это когда диагностика и лечение под пронизывающим лучом рентгенаппарата. Сосуды хирургам видны как на ладони.

Это позволило внедрить новые методики при кровоизлияниях головного мозга, ишемического инсульта, что снижает у людей инвалидность, уменьшает продолжительность нахождения в стационаре, в том числе нахождение на листке больничном. Эдуард Воробей, врач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи

Вскоре и этому кабинету вместе со специалистами придется готовиться к переезду. Правда, далеко ехать не придется.

Большая стройка развернулась в сердце БСМП - этого медицинского комплекса. Старые здания снесены, на их месте вскоре вырастет современный медицинский центр.

Новый этап в диагностике и лечении сердечно-сосудистой системы пациентов. Будущая база для отработки новейших технологий, обучения специалистов и, конечно, открытий.





Несмотря на пандемию, несмотря на события последних лет, медицина не остановилась. Наоборот, этот корпус объединит все самые передовые технологии, которые на сегодня применяются в лечении инсультов и инфарктов, это болезни системы кровообращения, самая важная патология, с которой на сегодняшний момент борются во всем мире. Павел Ореховский, главврач Могилевской городской больницы скорой медицинской помощи

Идет тенденция к централизации здравоохранения за счет формирования специализированных высокотехнологичных объектов. Это тоже один из этапов, когда больница, которая имеет 220-летний возраст, становится современным новым предприятием, в котором вводится дополнительное дорогостоящее оборудование, которым не могут похвастаться многие европейские клиники. Александр Старовойтов, начальник главного управления по здравоохранению Могилевского облисполкома