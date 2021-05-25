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В Могилеве вынесли приговор группе Тихановского-Статкевича
7 лет колонии усиленного режима Павлу Северинцу: сегодня в Могилеве вынесли приговор так называемой группе Тихановского-Статкевича, которую обвиняли в организации массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества и вооруженным сопротивлением. Каждому из обвиняемых судом назначено наказание в виде лишения свободы. Подельникам Северинца Максиму Винярскому и Павлу Юхневичу назначили по 5 лет колонии. К 7 годам приговорены Евгений Афнагель и Андрей Войнич.
Ольга Иванова, старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области:
Кроме того, обвиняемый Афнагель Е. И. признан виновным в финансировании и ином материальном обеспечении деятельности по подготовке лиц к участию в массовых беспорядках. Обвиняемый Войнич А. С. - в ином материальном обеспечении такой деятельности по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь
Редактору экстремистского телеграм-канала Ирине Счастной назначили 4 года тюрьмы. Напомним, процесс начался 12 мая в закрытом режиме. Приговор суда в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.