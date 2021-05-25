В Могилеве вынесли приговор группе Тихановского-Статкевича

Ольга Иванова, старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области:

Кроме того, обвиняемый Афнагель Е. И. признан виновным в финансировании и ином материальном обеспечении деятельности по подготовке лиц к участию в массовых беспорядках. Обвиняемый Войнич А. С. - в ином материальном обеспечении такой деятельности по ч. 3 ст. 293 Уголовного кодекса Республики Беларусь