В Могилеве задержан наркокурьер, 26-летнему парню грозит до 15 лет лишения свободы

Очередной закладчик задержан в Могилеве. На этот раз в руки оперативникам наркоконтроля попался 26-летний парень. Он успел "поработать" на интернет-магазин чуть более месяца. Известно, что в обязанности курьера входило забирать крупные партии наркотика, фасовать на мелкие и раскладывать по тайникам.