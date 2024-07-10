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В Могилеве задержан наркокурьер, 26-летнему парню грозит до 15 лет лишения свободы

Очередной закладчик задержан в Могилеве. На этот раз в руки оперативникам наркоконтроля попался 26-летний парень. Он успел "поработать" на интернет-магазин чуть более месяца. Известно, что в обязанности курьера входило забирать крупные партии наркотика, фасовать на мелкие и раскладывать по тайникам.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до 15 лет лишения свободы.

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