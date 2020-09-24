В Могилеве задержан проплаченный участник несанкционированного массового мероприятия

По словам молодого человека, он согласился прийти на митинг за вознаграждение в 55 рублей. Юноша в балаклаве нес за спиной палку, чем и привлек внимание силовиков. А уже при досмотре милиционеры обнаружили у него и два ножа: один за поясом, второй в ножнах.







Действиям задержанного будет дана правовая оценка, он сейчас в изоляторе временного содержания.