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В Могилеве задержан проплаченный участник несанкционированного массового мероприятия

По словам молодого человека, он согласился прийти на митинг за вознаграждение в 55 рублей. Юноша в балаклаве нес за спиной палку, чем и привлек внимание силовиков. А уже при досмотре милиционеры обнаружили у него и два ножа: один за поясом, второй в ножнах.



Действиям задержанного будет дана правовая оценка, он сейчас в изоляторе временного содержания.

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