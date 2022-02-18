В Могилеве задержаны наркодилеры

В Могилеве задержаны два наркокурьера, изъято более полукилограмма альфа-PVP. В ходе оперативной отработки бойцы наркоконтроля вышли на жителей Бобруйска 21 и 22 лет. Накануне задержания молодые люди забрали из тайника крупную партию психотропов и намеревались разложить его в Могилеве. В арендованном автомобиле и по месту жительства одного из задержанных оперативники обнаружили 570 граммов психотропного вещества.