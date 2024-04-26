В могилевском магазине "Светофор" изъято из продажи более 400 кг некачественных продтоваров, узнали каких

Комитет госконтроля Могилевской области оперативно отреагировал на обращение гражданина и вскрыл нарушения в могилевском магазине "Светофор". Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на КГК.

По результатам совместной с органами санитарного надзора проверки пресечена реализация 380 кг свинины на кости охлажденной и 8,5 кг голубцов замороженных без требуемой законодательством маркировки, которая бы содержала информацию об изготовителе, дате изготовления, сроке годности и условиях хранения продукции. Отсутствие маркировки не позволяет идентифицировать товар и установить его качество. Также изъято 13,9 кг вареной ветчины с истекшими сроками годности и более 20 кг рыбы мороженой, которая хранилась с вопиющими нарушениями температурного режима. Она находилась в витрине при температуре плюс 1 градус вместо необходимых минус 18 и ниже.