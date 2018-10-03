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В Могилевском районе обнаружены останки и медальон красноармейца-разведчика
Еще одно имя защитника родины, который считался без вести пропавшим. В лесу недалеко от агрогородка Сидоровичи в Могилевском районе при проведении земляных работ обнаружены останки и медальон красноармейца-разведчика. Установлено, что принадлежат они Ивану Рубану из Черниговской области, которому на начало Великой Отечественной было всего 25 лет. Предположительно, он погиб в 41-м во время обороны Могилева, так называемого Днепровского рубежа.
Как стало известно, на месте раскопок, которые ведут поисковики клуба «Виккру» и спецбатальона Вооруженных сил, нашли еще один медальон. Он в плохом состоянии и кому принадлежал - еще предстоит выяснить экспертам.
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