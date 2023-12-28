В Могилевском районе по горячим следам задержан водитель, подозреваемый в смертельном наезде. Накануне вблизи агрогородка Романовичи был обнаружен труп 37-летнего мужчины. По травмам было понятно, что его сбила машина. Водитель с места ДТП скрылся. Как оказалось, пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Водитель после наезда не остановился и не вызвал скорую помощь.