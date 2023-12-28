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В Могилевском районе по горячим следам задержан водитель, подозреваемый в смертельном наезде

В Могилевском районе по горячим следам задержан водитель, подозреваемый в смертельном наезде. Накануне вблизи агрогородка Романовичи был обнаружен труп 37-летнего мужчины. По травмам было понятно, что его сбила машина. Водитель с места ДТП скрылся. Как оказалось, пешеход находился на проезжей части в состоянии алкогольного опьянения. Водитель после наезда не остановился и не вызвал скорую помощь.

В течение суток сотрудники уголовного розыска Могилевщины установили личность скрывшегося водителя, 57-летнего местного жителя, и задержали фигуранта. Сыщики выяснили, что он на своем Opel сбил мужчину, шедшего по проезжей части. Не приняв мер к оказанию помощи, водитель скрылся с места происшествия.
Александр Толкачев, начальник отдела УУР УВД Могилевского облисполкома

Возбуждено уголовное дело. В ГАИ предупреждают: зимой из-за короткого светового дня возрастает риск совершения ДТП. Водителям следует быть предельно внимательными и осторожными за рулем, пешеходам - обозначать себя в темноте.

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