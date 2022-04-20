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В Могилевском районе стартовала поисковая экспедиция "Батальон"
Поисковая экспедиция, приуроченная к Году исторической памяти, стартовала в деревне Гаи Могилевского района. Задействованы историко-патриотический клуб "Виккру" и 52-й специализированный батальон Вооруженных Сил Беларуси. В этой деревне летом 41-го красноармейцы вместе с батальоном капитана Владимирова приняли бой с фашистами. Тогда из 250 милиционеров в живых остались всего 19 человек. К поискам присоединились также школьники и курсанты института МВД.
Это легендарное место, и находиться здесь - большая честь. И то, что буквально в первые минуты поиска мы нашли каски наших красноармейцев, свидетельствует о том, что мы на верном пути, и поиск необходимо продолжать.
Среди первых находок - штыки, четырехгранный штык от винтовки Мосина, ящики от патронов, пулеметные ленты. Мы обязаны передать эту память, правду о Великой Отечественной войне так, как нам ее передали ветераны. И мы это делаем несмотря на непогоду. Передаем молодежи.
Помимо военных артефактов на месте боев подняты и останки шестерых бойцов Красной армии. Экспедиция продолжается.