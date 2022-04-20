В Могилевском районе стартовала поисковая экспедиция "Батальон"

Это легендарное место, и находиться здесь - большая честь. И то, что буквально в первые минуты поиска мы нашли каски наших красноармейцев, свидетельствует о том, что мы на верном пути, и поиск необходимо продолжать.

Галина Беляева, участник Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру"