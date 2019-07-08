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В Могилевском районе вспоминали героев Великой Отечественной

Вспоминали сегодня свидетелей и героев Великой Отечественной и в Могилевском районе. Поклониться у памятников павшим в годы войны и пройти по местам боев из Москвы в Беларусь приехала семья Героя Советского Союза Лисицына Константина Сергеевича - вдова и дочь. В июне 1944-го старший лейтенант, командир 257-й отдельной разведроты первым переправился на правый берег Днепра под Могилевом, прикрывая огнем свое подразделение. А затем в течение суток удерживал рубеж, дав стрелковым частям форсировать Днепр.

Посетила семья и предполагаемое место форсирования Днепра в июне 1944-го, почтив минутой молчания павших за освобождение Беларуси.

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