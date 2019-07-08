В Могилевском районе вспоминали героев Великой Отечественной

Вспоминали сегодня свидетелей и героев Великой Отечественной и в Могилевском районе. Поклониться у памятников павшим в годы войны и пройти по местам боев из Москвы в Беларусь приехала семья Героя Советского Союза Лисицына Константина Сергеевича - вдова и дочь. В июне 1944-го старший лейтенант, командир 257-й отдельной разведроты первым переправился на правый берег Днепра под Могилевом, прикрывая огнем свое подразделение. А затем в течение суток удерживал рубеж, дав стрелковым частям форсировать Днепр.



Посетила семья и предполагаемое место форсирования Днепра в июне 1944-го, почтив минутой молчания павших за освобождение Беларуси.