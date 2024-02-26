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В Могилевском регионе избирательные участки работали в больницах и санаториях
В Могилевском регионе работали все 693 участка, в том числе в больницах и санаториях. Многие из них стали не только местом главного политического события недели, причем как в городах, так и агрогородках, но и предложили культурные программы: выступали музыканты, народные коллективы, чтобы поддержать праздничное настроение избирателей, которые отдавали свой голос за будущее страны.
Это очень важно - заинтересованность в дальнейшем развитии нашей страны.
Специально всей семьей рано встали и пришли сюда, чтобы сделать свой выбор.
У нас грамотные политики, и не хотелось, чтобы у нас было так, как рядом - у соседей. Главное, чтобы у нас было мирное небо, чтобы у людей, наших детей была работа.
Гласно, медийно, все в соответствии с правилами. Замечаний никаких. Только хочется пожелать процветать и все делать ради того, чтобы на земле был мир.
Всего за ходом выборов в Могилевской области следили свыше 5 300 национальных наблюдателей, а также международные.
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