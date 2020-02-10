В Могилевском роддоме появились "умные кювезы"

В роддоме Могилевской городской больницы скорой медпомощи хорошие новости. Здесь серьезно обновили материально-техническую базу - установили новые кювезы и аппараты для искусственной вентиляции легких для новорожденных.



В реанимационном отделении анестезиологии для новорожденных и реанимации сейчас 8 малышей. Сюда попадают новорожденные с низкой массой тела и разными заболеваниями. Современные кувезы позволяют создать микроклимат такой же, как в утробе матери. Влажность воздуха, температура и даже свет - все это важно для того, чтобы малыш не тратил силы на выживание, а сосредоточился на росте и развитии. Новое оборудование в отделении реанимации появилось благодаря Банку развития и программе "Здоровый малыш".



В прошлом году в отделении лечились 330 детей. Из них 43 с массой меньше полутора килограммов. Могилевским врачам удавалось выхаживать малышей и с массой тела 700 граммов. Новое оборудование поможет сделать лечение новорожденных еще эффективнее. Например, этот кювез можно превратить в открытое реанимационное место для лучшего доступа к ребенку со всех сторон.



Еще 15 лет назад малыши с таким весом были фактически обречены. Сегодня техника шагнула очень далеко и в союзе с грамотными специалистами увеличивает шансы на выздоровление в несколько раз.



Обновленный роддом в Могилеве начал принимать рожениц в ноябре 2019 года. Теперь это перинатальный центр третьего уровня, обслуживающий не только город, но и половину области.



