3.39 RUB
3.38 USD
3.56 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Могилевском роддоме появились "умные кювезы"
В роддоме Могилевской городской больницы скорой медпомощи хорошие новости. Здесь серьезно обновили материально-техническую базу - установили новые кювезы и аппараты для искусственной вентиляции легких для новорожденных.
В реанимационном отделении анестезиологии для новорожденных и реанимации сейчас 8 малышей. Сюда попадают новорожденные с низкой массой тела и разными заболеваниями. Современные кувезы позволяют создать микроклимат такой же, как в утробе матери. Влажность воздуха, температура и даже свет - все это важно для того, чтобы малыш не тратил силы на выживание, а сосредоточился на росте и развитии. Новое оборудование в отделении реанимации появилось благодаря Банку развития и программе "Здоровый малыш".
В прошлом году в отделении лечились 330 детей. Из них 43 с массой меньше полутора килограммов. Могилевским врачам удавалось выхаживать малышей и с массой тела 700 граммов. Новое оборудование поможет сделать лечение новорожденных еще эффективнее. Например, этот кювез можно превратить в открытое реанимационное место для лучшего доступа к ребенку со всех сторон.
Еще 15 лет назад малыши с таким весом были фактически обречены. Сегодня техника шагнула очень далеко и в союзе с грамотными специалистами увеличивает шансы на выздоровление в несколько раз.
Обновленный роддом в Могилеве начал принимать рожениц в ноябре 2019 года. Теперь это перинатальный центр третьего уровня, обслуживающий не только город, но и половину области.
Президент
Все
Александр Лукашенко поздравил народ Латвии с Днем провозглашения Латвийской Республики
Президент Беларуси поздравил Султана Омана с Национальным днем
"Время Первого": призыв Лукашенко к политикам мира на COP29, открытие "Трактора" и общение с народом
Лукашенко: Сельскохозяйственная отрасль входит в число наиболее эффективных в белорусской экономике
Политика
Все
Общество
Все
Почти 87 лет на карте - из чего сейчас складывается Минская область
С какой целью администрация Байдена разрешила Украине бить ракетами вглубь России
Какие предложения вносят белорусы во время личного приема граждан депутатами, рассказал Артем Цуран
Беларусь на 90 % обеспечена собственным борщевым набором на год - Шулейко
В мире
Все
Марш к Посольству США - в Греции призвали американцев убираться домой
Трамп намерен наказать виновных в выводе войск из Афганистана
Фермеры разгневаны: аграрии протестуют против возможного соглашения между ЕС и Южной Америкой
Захарова: Путин уже высказался по теме решения бить дальнобойными ракетами Запада по РФ
Регионы
Все
Происшествия
Все