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В Могилевском зоосаде редкое пополнение

Редкое пополнение в Могилевском зоосаде. В январе у пары зубров на свет появился малыш (обычно это происходит в теплые месяцы года). Теленок хорошо питается, быстро растет (сейчас его вес почти 25 килограммов) и не боится выходить к кормушкам вместе с родителями. Посетители смогли впервые увидеть маленького зубренка.

Это редкость, потому что животное рождается, когда в достатке корма, когда мягкая погода (не морозы). Зубренок хорошо себя ведет, узнает, где его мама. Если бы это было в дикой природе, конечно, сохраниться ему было бы тяжело.
Иван Нижников, заведующий учебной лабораторией "Зоосад"

Появились в Могилевском зоосаде с начала года еще девять ягнят. Ожидают пополнение благородные олени и лани.

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