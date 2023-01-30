В Могилевском зоосаде редкое пополнение

Это редкость, потому что животное рождается, когда в достатке корма, когда мягкая погода (не морозы). Зубренок хорошо себя ведет, узнает, где его мама. Если бы это было в дикой природе, конечно, сохраниться ему было бы тяжело.

Иван Нижников, заведующий учебной лабораторией "Зоосад"