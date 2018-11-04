В Могилевской области 40 семей отметили новоселье

Торжественная церемония открытия нового многоквартирного жилого дома состоялась в Белыничах. Ключи получили, в том числе, 28 многодетных семей. В новое жилье вместе с родителями въедет 92 ребенка. В планах на следующий год - возвести еще один такой же дом.

В ближайшие дни подарки ожидают в других регионах страны. Свои двери распахнут детские сады в Ивье и Витебске, гостиничный комплекс в Гродно. Столичные артисты вернутся в здание театра "Минск-концерт" после реконструкции. Обо всех этих и других знаковых объектах (неделя подарков только началась) мы расскажем в наших информационных выпусках.