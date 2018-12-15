В Могилевской области дан старт благотворительному марафону "Согреем детские сердца"

Его организатором выступает региональное отделение Белорусского детского фонда. Первым аккордом стал телемарафон, который прошел на канале "Беларусь 4" Могилев". Гостями студии прямого эфира стали депутаты, бизнесмены, обычные люди, которые решили поддержать воспитанников Дома-интерната для детей-инвалидов из Глусского района, Могилевский и Бобруйский центры реабилитации.

Телемарафон сопровождался сюжетами журналистов телерадиокомпании "Могилев" о судьбах детей, которым необходима помощь.