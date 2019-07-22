В Могилевской области дан старт республиканскому проекту "Молодежь - за урожай!"

Здесь на уборке хлеба заняты свыше 200 молодых экипажей и водителей. Из них первых тысячников сегодня чествовали прямо в поле агрокомбината "Заря". Дуэт в составе помощника комбайнера 19-летнего Павла Меньшакова и Дмитрия Анисимова, для которого это уже четвертый сезон. Более тысячи тонн зерна перевез и Михаил Целобенок на новом МАЗе. Вымпелы и наклейки лидеров, а также подарки вручены от профсоюзов и БРСМ.



Справиться с уборочной в короткие сроки и без потерь - такая задача стоит перед аграриями страны. В Могилевской области убрано уже свыше 14 % площадей, собрано более 111 тысяч тонн зерна.



