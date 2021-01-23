В Могилевской области есть огромные резервы

Загрузить на 100 процентов мощности мясо и молоко переработки предприятий Могилевской области - важная задача на ближайшую перспективу. Об этом рассказал губернатор региона Леонид Заяц в проекте "Разговор у Президента". Особое внимание будет уделяться модернизации и строительству новых животноводческих комплексов. В ближайшее время их появится не менее 5. В поле зрения и социальная сфера. Корпус кардиоцентра достроят до начала ноября, а с первого квартала 2022 года он будет работать.



За два года на Могилевщине построено 700 тысяч квадратных метров жилья. И такие темпы будут сохраняться. Это будет способствовать и закреплению молодых специалистов в области.