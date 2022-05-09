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В Могилевской области мероприятия проходят во всех райцентрах и агрогородках
Праздник Дня Победы охватил все регионы нашей страны. В Могилевской области мероприятия проходят во всех райцентрах и агрогородках. На связи Андрей Ястребов.
Празднование Дня Победы по традиции - старт в самом центре Могилева. Торжественным маршем воинских частей Могилевского гарнизона. Тысячи горожан и гостей приняли участие в шествии-параде по главной улице областного центра. В том числе ветераны Великой Отечественной. Для них подготовили раритетные машины. Герои волнуются также как и 77 лет назад. Радость той Победы помнят и сегодня.
Священный праздник, потому что он достался нам тяжелой-тяжелой Победой. Столько погибло товарищей.
Я пережила страх, понимаете, во время блокады. Довелось выжить. 5-го мне было 91. Здоровья всем белорусам. Хорошей, спокойной жизни. Чтобы был мир во всем мире.
Поздравить ветеранов, всех белорусов с праздником Дня Победы сегодня пришли представители общественных объединений, предприятий, организаций. Многие с портретами героев - память о них хранится в каждой семье, дедов и прадедов, подаривших нам мир. Сегодня их потомки- патриоты присоединились к республиканской акции "Беларусь помнит. Помним каждого".
И, конечно, сам парад-шествие. Ощущение, что весь город вышел приветствовать праздничную колонну.
Парад в Могилеве продолжился праздничным концертом "Вечная слава Героям!" с участием лучших коллективов, а еще состоялся финал патриотического марафона "Дорогами памяти и славы" - он прошел по всем райцентрам региона.
Подключились концертные площадки в парках и скверах. Желающих угощают настоящей солдатской кашей и дарят любимые песни военных лет.
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