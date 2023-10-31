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В Могилевской области пенсионер на протяжении месяца насиловал свою падчерицу
Подозреваемого в педофилии задержали в Могилевской области. Пенсионер неоднократно совращал свою падчерицу. Как показала проверка, 69-летний мужчина на протяжении месяца насиловал девочку. После одного из таких случаев она рассказала все матери.
Подозреваемый вместе с потерпевшей и ее матерью проживали в одной квартире. Выяснилось, что на протяжении месяца он неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки, когда оставался с ней наедине. О случившемся она рассказала маме, которая обратилась в милицию. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Минчанин в автобусе задержал педофила
Накануне в Минске правоохранители задержали 27-летнего парня, который совершал действия сексуального характера в отношении мальчиков-подростков. Свидетелем этого стал случайный прохожий. Минчанин обратил внимание на молодого человека и подростка, которые вошли в автобус вместе. На вопрос "все ли в порядке?", адресованный мальчику, онне получил ответа. Мужчина позвонил на линию 102, сообщив, что задержал предполагаемого преступника.
Минчанин догнал молодого человека и удерживал до прибытия милиции. Оперативники в сфере нравов установили причастность 27-летнего задержанного к преступлениям в отношении подростков из неполной семьи: 14-летнего парня и его 16-летнего брата. Взрослый познакомился с ними на улице и предложил дружбу. Во время общения покупал сладости и спиртное, приглашал к себе в гости, где совершал действия сексуального характера.
До 26 ноября милиция проводит кампанию по предотвращению педофилии. Значительные усилия правоохранителей в сфере нравов будутнаправлены на выявление случаев посягательства на детскую неприкосновенность.
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