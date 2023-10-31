В Могилевской области пенсионер на протяжении месяца насиловал свою падчерицу

Подозреваемый вместе с потерпевшей и ее матерью проживали в одной квартире. Выяснилось, что на протяжении месяца он неоднократно совершал действия сексуального характера в отношении девочки, когда оставался с ней наедине. О случившемся она рассказала маме, которая обратилась в милицию. Подозреваемый задержан, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Александр Трещенко, замначальника отдела УНиПТЛ УВД Могилевского облисполкома