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В Могилевской области появилась новая ветроэнергетическая установка - самая высокая в СНГ
В Могилевской области появилась новая ветроэнергетическая установка, которая является самой высокой не только в Беларуси, но и на всем пространстве СНГ. Чтобы понять масштаб объекта, достаточно представить 70-этажный дом. Высота ветроэнергетической установки составляет 142 метра, это выше даже всем известной пирамиды Хеопса. Главное преимущество ветряка - высокая стабильность и минимальная зависимость от сезонности или времени суток. К тому же, альтернативный источник энергии сокращает вредные выбросы в атмосферу планеты. Добавим, объемов, полученных за один час работы ветроэнергетической установки, хватает для того, чтобы целый месяц обеспечивать электроэнергией 10 жилых квартир. Для реализации проекта потребовалось чуть более полугода.
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