675 участков для голосования по изменениям в Конституцию Беларуси уже открыты в Могилевской области

В Беларуси продолжается досрочное голосование по вопросу изменений и дополнений в Конституцию. В Могилевской области уже открыты 675 участков. Еще 32 будут работать в основной день референдума в стационарных медучреждениях, санаториях, интернатах. Как показал первый день досрочного голосования, жители регионов активно проявляют свою гражданскую позицию и позитивно высказываясь о событии.