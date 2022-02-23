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675 участков для голосования по изменениям в Конституцию Беларуси уже открыты в Могилевской области

В Беларуси продолжается досрочное голосование по вопросу изменений и дополнений в Конституцию. В Могилевской области уже открыты 675 участков. Еще 32 будут работать в основной день референдума в стационарных медучреждениях, санаториях, интернатах. Как показал первый день досрочного голосования, жители регионов активно проявляют свою гражданскую позицию и позитивно высказываясь о событии.

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