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В Молодечненском районе погиб мотоциклист, в Солигорском - байкер доставлен в реанимацию
Сразу два ДТП с участием мототранспорта за одни сутки на дорогах Минской области. Во время аварии в Молодечненском районе погиб мотоциклист. Житель Радошковичей не справился с управлением байка на закруглении дороги (совершал обгон в неразрешенном месте) и в результате съехал в кювет, где и попал в дерево. Травмы оказались несовместимы с жизнью. А в Солигорском районе мотоциклист пострадал из-за маневра женщины-водителя. Во время обгона машина совершила касательное столкновение с байком. В результате оба транспортных средства попали в кювет. Мотоциклист доставлен в реанимацию. ГАИ Минской области с наступлением мотосезона настойчиво рекомендует всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными и отказаться от необдуманных маневров.
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