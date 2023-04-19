В Молодечненском районе погиб мотоциклист, в Солигорском - байкер доставлен в реанимацию

Сразу два ДТП с участием мототранспорта за одни сутки на дорогах Минской области. Во время аварии в Молодечненском районе погиб мотоциклист. Житель Радошковичей не справился с управлением байка на закруглении дороги (совершал обгон в неразрешенном месте) и в результате съехал в кювет, где и попал в дерево. Травмы оказались несовместимы с жизнью. А в Солигорском районе мотоциклист пострадал из-за маневра женщины-водителя. Во время обгона машина совершила касательное столкновение с байком. В результате оба транспортных средства попали в кювет. Мотоциклист доставлен в реанимацию. ГАИ Минской области с наступлением мотосезона настойчиво рекомендует всем участникам дорожного движения быть максимально внимательными и отказаться от необдуманных маневров.