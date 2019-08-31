В Молодечненском районе прошел республиканский форум садоводов

Строительство стационарных овощехранилищ и рецепты обработки плодовых деревьев от вредителей и болезней обсуждали садоводы в Молодечненском районе. Там, на базе фермерского хозяйства, впервые в районе прошел республиканский форум. На мероприятие съехались 100 предпринимателей со всей Беларуси. Сначала для гостей организовали теоретические занятия. Затем семинар продолжили в саду, где проводили эксперименты непосредственно на месте работы.



Фермерское хозяйство под Молодечно - одна из самых крупных в области. Урожай яблок здесь собирают с 60 гектаров. Недавно хозяева решились на эксперимент - обновили посадки карликовыми породами деревьев.