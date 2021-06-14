3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
В Молодечненском районе спасли маленькую косулю
Дикая природа в домашних условиях. В одной из агроусадеб Молодечненского района обживается маленькая косуля. Ее нашли возле проезжей части недалеко от леса. Сейчас возраст лесной гостьи - не более трех недель. Она даже имеет свои отдельные апартаменты, а также приятное соседство рядом с другими питомцами.
Как новоиспеченные родители вспомнили, когда дети были маленькими. Пришлось прикупить спринцовки, соски. Кормим по часам. Косулька будет выкармливаться козьим молоком еще пять месяцев, а потом будем давать веточки, будем приносить из леса мох. Все, что им полагается, будем предоставлять.
О дальнейшей судьбе косули говорить рано. Ее содержат и кормят в соответствии с советами ветеринаров. Выпускать животное в условия дикой природы пока рискованно.
Президент
Все
Лукашенко вручил награды лучшим работникам сельского хозяйства Витебской области
Лукашенко: мир и спокойствие на белорусской земле нужно отстаивать и защищать всеми силами
Лукашенко: Нужно разработать стандартный социальный пакет для молодых специалистов на селе
Лукашенко поставил задачу за пятилетку удвоить экспорт льняной продукции
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов