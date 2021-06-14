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В Молодечненском районе спасли маленькую косулю

Дикая природа в домашних условиях. В одной из агроусадеб Молодечненского района обживается маленькая косуля. Ее нашли возле проезжей части недалеко от леса. Сейчас возраст лесной гостьи - не более трех недель. Она даже имеет свои отдельные апартаменты, а также приятное соседство рядом с другими питомцами.



Как новоиспеченные родители вспомнили, когда дети были маленькими. Пришлось прикупить спринцовки, соски. Кормим по часам. Косулька будет выкармливаться козьим молоком еще пять месяцев, а потом будем давать веточки, будем приносить из леса мох. Все, что им полагается, будем предоставлять.
Анастасия Чернявская, хозяйка агроусадьбы

О дальнейшей судьбе косули говорить рано. Ее содержат и кормят в соответствии с советами ветеринаров. Выпускать животное в условия дикой природы пока рискованно.


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