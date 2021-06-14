В Молодечненском районе спасли маленькую косулю

Как новоиспеченные родители вспомнили, когда дети были маленькими. Пришлось прикупить спринцовки, соски. Кормим по часам. Косулька будет выкармливаться козьим молоком еще пять месяцев, а потом будем давать веточки, будем приносить из леса мох. Все, что им полагается, будем предоставлять.

Анастасия Чернявская, хозяйка агроусадьбы